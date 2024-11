Ilgiorno.it - Francesco Prando, la voce delle star (e di Ned Flanders): “Li doppio guardandoli negli occhi”

Milano –, 64 anni, è uno dei migliori doppiatori italiani. Vince Vaughn, Daniel Craig, Matthew McConaughey, Guy Peace, Michael Fassbender, Keanu Reeves, Aaron Eckhart, Ralph Fiennes sono solo alcuni dei giganti di Hollywood doppiati da lui. Musicista nell’anima, è anche popolare per ladi Nednei Simpson., come è finito a fare doppiaggio? “Mi verrebbe da dire che era nel destino, quasi gioco forza. Con un padre doppiatore e una mamma attrice. In realtà, da giovane il mio sogno era fare il musicista. Ho suonato in diversi gruppi ma, ad un certo punto, anche per mere motivazioni economiche, mi sono avvicinato al doppiaggio e, devo dire, è scattata la classica molla. Ho avuto la fortuna di poter imparare il mestiere, sono stato aiutato ed eccomi qua”.