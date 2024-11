Ilrestodelcarlino.it - "Aprirò il concerto di Laura"

"Ho ascoltato la tua musica e la tua voce, e mi piacciono tantissimo. Per questo vorrei invitarti ad aprire il mioa Pesaro il 23 novembre. Ci stai?". Un videomessaggio semplice e diretto, la gioia infinita di Federico Baroni. CosìPausini, la regina del pop internazionale, ha chiesto al cantautore riminese di aprire il suo live in programma all’Arena di Pesaro. Il videomessaggio è apparso sul profilo Instagram di Federico e ha già migliaia di visualizzazioni. Dopo il successo riscontrato con il nuovo album ‘Blackout’ che ha catapultato Baroni in un sound diverso, tra funky e sfumature r&b, Federico ha sorpreso tutti in questi mesi con flashmob e live in giro per l’Italia. Ora questa bella occasione, che non si lascerà sfuggire. "Il team della Pausini seleziona per il nuovo tour degli artisti locali per aprire ogni tappa d’Italia racconta Baroni E’ stato del tutto inaspettato".