Acf Foligno, sfida verità. C’è il big match a Siena

L’Acfcontro ilproverà in tutto i modi per uscire dall’Artemio Franchi con un risultato positivo. Almeno un punto per gli uomini di Alessandro Manni, prezioso per allungare la mini striscia positiva (dieci punti nelle ultime quattro partite) bottino che ha proiettato l’undici Folignate nelle parti alte della graduatoria. "Viviamo questa esperienza con il giusto entusiasmo – ha spiegato alla vigilia il tecnico folignate. È un premio che ci siamo guadagnati lo scorso anno. Andare a giocare in un campo che ha visto anche la Serie A è un motivo di orgoglio. Assaporiamo tutto il piacere di un’avventura del genere". Acf che in quest’ultimo scorcio di stagione è apparsa in crescita dopo una fase di "assestamento" iniziale: "Dobbiamo dare continuità alle nostre prestazioni – aggiunge Manni.