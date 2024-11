Lanazione.it - Volo mortale nel cantiere, assolti anche in appello

Pisa, 9 novembre 2024 – La corte d’di Firenze,ha confermato la sentenza del giudice di Pisa:perché il fatto non sussiste. Si è concluso cosi – abbiamo appreso – il processo di secondo grado per la morte di Giuseppe Ferrandes. Era il 24 aprile 2015 e il 56enne, titolare dell’omonima impresa di pulizie, al lavoro quel giorno nelSeven Stars Marine & Shipyard Srl fece undagli esiti fatali da un’altezza di 4,62 metri per schiantarsi a terra: la morte, per gravi lesioni, arrivò pochi giorni dopo il 30 aprile. L’istruttoria di primo grado, lo ricordiamo aveva messo sotto la lente la dinamica e da dove il 56enne fosse precipitato: se dalla barca sulla quale aveva terminato il lavoro, o da una scala esterna da lui stesso presa e autonomamente posizionato. Questo il passaggio chiave che fu al centro del processo nel quale la famiglia, già risarcita, non era costituita parte civile.