Gaeta.it - Un imprenditore lancia una sfida: diventare scacchista di alto livello in meno di un anno

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Marco Montemagno, più noto come Monty, ha intrapreso un ambizioso progetto che ha attirato l’attenzione di appassionati e curiosi nel mondo degli scacchi. Questoe youtuber italiano di 51 anni ha deciso di trasformare la sua passione per il gioco in un obiettivo concreto: raggiungere i 2000 punti elo, una misura che in ambito scacchistico corrisponde alla categoria di candidato maestro. Attraverso le sue piattaforme social, Monty documenta il suo percorso, creando un seguito considerevole tra coloro che intendono scoprire e apprendere di più su questo gioco complesso. Il suo viaggio scacchistico ha come scadenza la fine del 2024, periodo in cui punta a completare la sua.Ladi Montemagno e il supporto di un maestroPer affrontare questa impresa, Monty non si è limitato a giocare da solo: ha scelto di avvalersi dell’esperienza del maestro internazionale Pierluigi Piscopo, un espertosalentino.