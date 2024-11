Gamberorosso.it - Prezzi record per acqua e panini in aeroporto: le bottiglie costano meno in aereo

Un tempo si diceva di non acquistare mai da bere a bordo, oggi invece sta diventando più conveniente. L’Italia mantiene ancora ipiù bassi (ma pur sempre a livelli), mentre alcune città europee arrivano anche a far pagare 16,50 euro per un panino e 9 euro per l'. Un’inchiesta del Corriere della Sera ha svelato i listini più folli degli scali d'Europa.Quanto guadagnano gli aeroporti con il cibo e l'Secondo la pubblicazione di settore Moodie Davitt, nel 2023 i ricavi dalla vendita dei prodotti food and beverage inammontano a 11 miliarid di euro, con una spesa media di una decina di euro a viaggiatore. Il bilancio di Aeroporti di Roma (che gestisce Fiumicino e Ciampino) parla di 6,8 euro per passeggero in partenza, per un totale di circa 20 milioni nel 2023, mentre Sea (che amministra Malpensa e Linate) si ritrova con un bilancio di 29,56 milioni di euro.