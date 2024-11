Liberoquotidiano.it - Pensioni, Fornero e Fava: "Occupazione e demografia sono cruciali per sostenibilità"

Milano, 9 nov. - (Adnkronos) - Del presidente dell'Inps Gabriele"ho apprezzato l'indipendenza di pensiero perché nella sua relazione ha riconosciuto che la mia riforma dellefu importante per laper i conti. Quella riforma non era fatta per 'cattiveria' come è stata rappresentata, ma solo per lache dipende da due presupposti: lae il lavoro”. Lo ha sottolineato l'economista Elsa Maria, ex ministra del Lavoro nel governo Monti, nel corso del panel il panel intitolato ‘Approfondire e ispirare, child penalty, gender pay gap. È possibile una nuova alleanza fra generi e generazioni?', nel contesto della nona edizione italiana di Elle Active! 2024 ‘Il forum delle donne attive, 101 Modi per lavorare meglio', la due giorni organizzata presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore a Milano.