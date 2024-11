Liberoquotidiano.it - Pazzo Milan a Cagliari: la doppietta di Leao non basta, Zappa firma il 3-3

Il Diavolo frena e manca la possibilità di avviare la rincorsa per avvicinarsi alle zone nobili della classifica. Nel giorno del debutto da titolare del sedicenne Francesco Camarda (il secondo più giovane della storia rossonera dopo Donnarumma), spunta ilpiù brillante della stagione ma nonad undistratto e facilmente perforabile per superare il, capace di recuperare, dopo il momentaneo vantaggio, per due volte i rossoneri, e trovare il pareggio nel finale. Alladel portoghese ha risposto quella del difensore Gabriele, classe 1999, che ha trovato la sua notte da eroe suggellata da un gol da fuoriclasse a due minuti dal 90'. Alla squadra di Fonseca servivano troppo i tre punti per rientrare in corsa e avviare una possibile rincorsa, ma i timori del tecnico che la mission potesse fallire dopo la grande prestazione offerta al Bernabeu contro il Real Madrid in Champions erano più che fondati.