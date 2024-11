Melania Trump nuda alla tv russa Lo sgambetto alla first lady Usa manda in bestia i fan del tycoon | Come osano ridere di noi?

Leggi l'articolo completo su Open.online

Il benvenuto a Donaldin Russia non è solo quello che arriva dal Cremlino – un mix di ammiccamenti e avvertimenti – ma anche quello che passa dtv. Ha fatto scalpore nelle scorse ore quantoto in onda da 60 minuti, uno dei programmi più seguiti del principale canale del Paese, Russia 1: immagini della prossima. I due presentatori Yevgeny Popov e Olga Skabeeva, che sono marito e moglie, parlavano della rielezione delquando sullo schermo sono comparse diverse immagini dell’ex modella in déshabillé. Le foto provenivano da un servizio uscito sull’edizione britannica del settimanale GQ nel 2000, quandoaveva 30 anni. Un’«accoglienza» adeguatamente preparata, e che ricorda da vicino il trattamento già riservatolevigilia delle elezioni 2016: il presentatore ha illustrato a mano a mano ciascuno scatto agli avidi telespettatori.