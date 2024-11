Il biglietto d’addio il giallo delle foto i nodi | quello che non torna nella morte di Larimar Annaloro

Leggi l'articolo completo su Open.online

«Ti amerò ancheprossima vita». Un messaggio di addio di, la 15enne che si è tolta la vita martedì 5 novembre a Piazza Armerina in provincia di Enna. Un ragazzo che si è presentato come il suo fidanzato l’ha consegnato alla polizia. Ma secondo la famiglia non si tratta della scrittura della ragazza. È il nuovovicenda del suicidio, per il quale la procura ha aperto un’inchiesta per istigazione e revenge porn. Sulla ragazza nata in provincia di Varese da padre siciliano e madre domenicana però rimane anche la descrizione del suo ritrovamento: in ginocchio con la corda intorno ai piedi. Con un doppio nodo all’albero e al collo. Circostanze che fanno dire alla famiglia che non è stato un suicidio. Mentre rimane in piedi la pistae dei video intimi.