Giovanili biancazzurre. Primavera a Brescia a caccia del colpaccio. Momento esaltante, dopo sei risultati di fila

Seiutili disono davvero tanta roba per la Spal, chela batosta rimediata al debutto sul campo del Modena ha dimostrato di poter recitare un ruolo da protagonista in un campionato al quale partecipano diverse società di serie A (nel girone dei biancazzurri spiccano Como, Parma e Venezia). Senza dimenticare che la squadra di Pedriali ha anche passato brillantemente il primo turno di Coppa Italia, regalandosi la clamorosa opportunità di affrontare la Juventus nel secondo turno. Ma la Spal vuole continuare a stupire, e da un certo punto di vista mastica amaro per i due pareggi ottenuti in casa contro la capolista Virtus Entella e il Padova che hanno allungato la striscia positiva facendole però perdere qualche posizione. Ora i biancazzurri sono quinti in coabitazione col Modena, occupando l’ultimo posto utile per disputare i playoff.