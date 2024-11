Diventano tre i branchi di lupi nella Bergamasca | Evoluzione naturale una ventina gli esemplari

Leggi l'articolo completo su Bergamonews.it

Rovetta. Sarebbe stata una grossa volpe l’animale avvistato questa settimana (giovedì 7 novembre, ndr) sul monte Blum a Rovetta, in Alta Val Seriana. La conferma arriva dalla Polizia provinciale, che dopo aver visionato le immagini assicura che la coda non è quella di un esemplare di lupo nonostante il predatore sia tornato a popolare i boschi delle Orobie bergamasche da ormai più di due anni.Era l’ottobre del 2023 quando le foto-trappole posizionate in Val di Scalve testimoniarono la nascita del primo branco di100% orobico: la coppia avvistata a Gandellino nel dicembre 2022, maschio e femmina, aveva dato alla luce quattro cuccioli, portando a sei il totale degli.Come attestato dal Comando attualmente sono diventati tre iche si aggirano nelle montagne del territorio provinciale.