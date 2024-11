Sport.quotidiano.net - Cagliari-Milan 3-3, rossoneri beffati nel finale

, 9 novembre 2024 - Trasuccede di tutto: i padroni di casa prima trovano la rete lampo con Zortea e poi incassano la rimonta firmata da Leao nel corso del primo tempo. Non solo: la serata per l'Unipol Domus sembra stregata anche per il fuorigioco, una mannaia che si abbatte prima su Piccoli e poi su Zappa, con quest'ultimo beffato dal tocco amico di Viola. In realtà, proprio il difensore sarà l'autore del pareggio che apre la ripresa prima che Sherri respinga così così la staffilata di Pulisic, spianando la strada al tap-in di Abraham, subentrato al gioiellino Camarda. Per i rossoblù il colpo sembra mortifero e invece ancora Zappa trova una gran volée di destro che vale il definitivo 3-3, con Fonseca, in passato nelle vesti di Zorro in una conferenza stampa, a incassare un tris di 'Z' che sa quasi di beffa.