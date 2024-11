Zonawrestling.net - WWE/AEW: NXT batte Dynamite nel confronto diretto del mercoledì sera

Un’insolita puntata infrasettimanale ha visto NXT prevalere su AEWsia negli ascolti totali che nella fascia demografica 18-49 anni. Un risultato a sorpresa visto che NXT aveva cambiato collocazione settimanale, spostandosi al martedì, proprio a causa delle continue batoste subite in termini di ascolti quando lo show era ancora su USA Network. Un trend che sembra essersi invertito a distanza di qualche anno.Gli ascolti di NXTLa puntata di NXT, eccezionalmente trasmessa martedìsu The CW dall’ex ECW Arena di Philadelphia a causa della copertura delle elezioni presidenziali, ha registrato 619.000 spettatori, con un incremento del 5,3% rispetto alla settimana precedente. Nonostante la crescita, si tratta del secondo dato più basso da quando lo show è passato su The CW.