Ultim’ora Napoli il Collegio di Garanzia condanna gli azzurri | Sanzione confermata

Arriva l’dalFederale riguardante la SSC: la prima sezione della medesima Istituzione ha respinto il ricorso presentato dalla società del presidente Aurelio De Laurentiis.Ilguarda con attenzione alla prossima sfida di campionato: nella dodicesima giornata del campionato di Serie A, gliaffronteranno l’Inter, in una sfida che potrebbe dire molto sul prosieguo della stagione delle due compagini, per quanto concerne la lotta al vertice. Aurelio De Laurentiis, nelle scorse ore, ha preferito mandare un messaggio forte e chiaro a tutta la piazza, chiamata a restare con i piedi per terra in seguito a un inizio di stagione molto incoraggiante e che ha fatto tornare l’entusiasmo tra i tifosi.Intanto, in questa settimana ci sono state delle novità anche extra campo, con le ultime novità legate all’affare tra glie la Roma per Kostas Manolas.