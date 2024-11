Sport.quotidiano.net - Uisp. Coppa "Baglini-Rizzo», arrivano le prime prove di fuga verso i quarti di finale

Seconda giornata per lae le classifiche iniziano a definirsi (il regolamento prevede che soltanto ledue di ogni girone potranno proseguire la loro avventura). Girone A. La Palestra Nuovo Mondo batte l’Unione Quiesa Orange 1-0. Spettacolo nel deryssimo camaiorese tra Torcigliano/Socoedi e Real Nocchi,5-4. Giannini 2, Gaspari, Naitana e Giacone. I centri di Tabarrani, Ciaramitaro, Pardini e Fambrini valgono solo per il referto. Classifica: Torcigliano/Socoedi 6; Nuovo Mondo 3; Real Nocchi e Unione Quiesa Orange 1. Girone B. Altro 5-4 è quello della Lube Cucine Viareggio sulla Don Bosco Mazzola. Mancuso, Del Soldato 2, Di Pillo, Giannotti rendono vani i centri di Paganucci, Pardini, Paganelli 2. Basta Gaina allo Sconvolts/Force Diavolo per piegare 1-0 l’Arena Metato, nel remake delladi due stagioni fa.