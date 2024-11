Lettera43.it - Ue e Cina verso l’accordo sui dazi sulle e-car: «Sarà stabilito un prezzo minimo di importazione»

Leggi l'articolo completo su Lettera43.it

Proseguono le interlocuzioni tra l’Unione Europea e lasuiimposti dalla Commissione europeaauto elettriche cinesi. Bruxelles e Pechino hanno avuto una settimana di «intense discussioni» durante la quale sembrano essere stati fatti «progressi tecnici»un possibile accordo sui prezzi delle importazioni. A comunicarlo è stata la stessa Commissione europea. L’Ue e lahanno «discusso in modo costruttivo e approfondito su come stabilire undi» da far rispettare alle aziende di Pechino. Al centro degli incontri anche possibili «strumenti per monitorare e far rispettare l’impegno».Due auto elettriche in fase di ricarica (Getty Images).Come funzionerebbeIn ogni caso gli incontri proseguiranno anche durante la seconda parte di novembre per arrivare a un punto di incontro che possa conciliare le esigenze europee e cinesi.