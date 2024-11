Secoloditalia.it - Star Wars, in arrivo una nuova trilogia: attese e anticipazioni sul prossimo salto nell’iperspazio

Un’altradiè in, i fan sono pronti per il nuovo. L’elaborazione della saga verrà affidata allo sceneggiatore e produttore Simon Kinberg, già celebre per la sua collaborazione nei film degli X-Men e Deadpool, che dovrà occuparsi della promozione e di scrivere le sceneggiature delle nuove “Guerre Stellari”. Con il contributo di Kinberg, la Lucasfilm ha l’obiettivo di proporre un’innovazione della celebre saga fantascientifica. Anche Kathleen Kennedy, ora a capo dell’azienda-madre di, si occuperà di affiancare il famoso sceneggiatore nel progetto., perché sarà unainnovativaIl “vecchio pallino” della saga di Skywalker lascerà spazio a una storia del tutto, una produzione che differirà dagli episodi che vanno dall’1 al 9: secondo The Hollywood Reporter, i nuovi capitoli dovranno contenere unatrama e personaggi finora inediti.