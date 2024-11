Lanazione.it - SR436 riaperta a doppio senso tra San Pierino e San Miniato

In anticipo rispetto alla data prevista, dalla mattina di mercoledì è statadi circolazione la Strada Regionale 436 tra Sane SanBasso, nel tratto interessato dai lavori di messa in sicurezza, adeguamento della carreggiata e realizzazione di una pista ciclopedonale. I lavori – lo ricordiamo per dovere di cronaca – sono arrivati di nuovo in una fase cruciale dopo l’intervento in estate in fondo a viale Marconi, per realizzare la rotonda e le successive fasi di ampliamento. Per i lavori della ciclopedonale, inizialmente, era stato disposto ilunico fino al 18 novembre ed i disagi – che abbiamo anche riportato sulle nostre cronache – sono stati molti. Ora però, è tornato ilcon ampio anticipo. La Regionale 436, quando sarà interamente completata, sarà un anello di congiunzione fondamentale per il collegamento con l’area senese attraverso la Srt 429 e con la Lucchesia attraverso la Srt 435.