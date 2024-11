Serie B 2024 2025 | pareggio 1-1 tra Frosinone e Palermo

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

L’anticipo della 13ª giornata diB trafinisce 1-1. Succede tutto nel primo tempo al Benito Stirpe con l’ex Insigne che al 2? porta avanti i suoi sfruttando una sfortunata deviazione di Darboe sulla propria conclusione da fuori area per battere un incolpevole Cerofolini. Arriva subito la reazione dei padroni di casa, che pareggiano i conti con la prima rete tra i professionisti del classe 2001 Bracaglia (16?). Ritmi altissimi nella prima frazione, che si conclude 1-1. Come poi si concluderà anche il match, dopo un secondo tempo avaro di occasioni e molto spezzettato. Quartoconsecutivo per ildi Leandro Greco, che sta dando una solidità importante ai ciociari, dopo l’esonero di Vincenzo Vivarini, ma resta ultimo in classifica con 10 punti.sesto con 17 punti a pari merito con Juve Stabia (7°) e Brescia (8°).