Lettera43.it - Sciopero 8 novembre, la situazione nelle grandi città: a Milano chiuse M1, M2 e M3

È in corso in tutta Italia lodel trasporto pubblico locale senza fasce di garanzia. In realtà ogni azienda ha selezionato alcuni orari a cui garantire servizi minimi impiegando il 30 per cento del personale, così da mettere a disposizione bus, tram e metro ai cittadini negli orari di punta. Vediamo com’è laquasi tutte le metro sia asia a Roma?Ail servizio era garantito fino alle 8.45, orario a cui hanno chiuso le metro M1, M2 e M3. La M5 è in funzione solo sulla tratta Bignami-Tre Torri, mentre la M4 è rimasta aperta. La prossima fascia con servizi garantiti sarà dalle 15 alle 18. A Roma, alle ore 8.30 ci sono state le ultime partenze dai capolinea per le metro A e B prima della chiusura. I trasporti ripartiranno dalle 17 alle 20.