RIP | Nel cast del thriller poliziesco anche Scott Adkins

Ildel nuovodi Joe Carnahan dal titolo “RIP” continua a crescere: il nome nuovo è quello di.Deadline ha riferito che lo specialista in arti marziali e film d’azione “” ha firmato per entrare a far parte delall stars di RIP, il nuovo film diretto da Joe Carnahan, regista di film ad alto tasso adrenalinico quali Copshop e Boss Level. L’attore, a quanto pare, interpreterà il fratello del personaggio interpretato da Ben Affleck.si è costruito una carriera come stuntman, ottenendo nel corso degli anni ruoli più o meno importanti in film di grande successo ad Hollywood, ultimo dei quali John Wick: Capitolo 4. Tra le altre cose,è divenuto una sorta di leggenda dei cosiddetti “B-Movie d’azione” con un numero impressionante di ruoli in film usciti direttamente in DVD/Blu-ray o su piattaforme digitali.