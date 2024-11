Gaeta.it - Papa Francesco benedice un olivo per il Parco della Vita all’Abbadia di Fiastra a Tolentino

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Nella cornice dell’udienza generale in Vaticano,ha concesso la sua benedizione a una pianta d’ulivo, destinata a essere piantata neldell’Abbadia di, a. Questo gesto simbolico, che unisce spiritualità e natura, è stato reso possibile grazie a una delegazioneFondazione Giustiniani Bandini eDiocesi di Macerata, in occasione di un incontro significativo che ha incluso anche sacerdoti che celebravano importanti anniversari di sacerdozio.La delegazione in VaticanoMercoledì scorso, la delegazione maceratese, guidata dal Vescovo Nazzareno Marconi e da don Gianluca Merlini, VicepresidenteFondazione Giustiniani Bandini, è stata ricevuta da. Nell’incontro, oltre al vescovo e al vicepresidente, c’erano anche alcuni sacerdotiDiocesi, festeggiando il 25° e 50° anniversario di sacerdozio, insieme a rappresentantiFondazione Giustiniani Bandini, Paolo Carpera e Gabriele Ciurlanti, e Gianni FermanelliFondazione Carima.