NBA Freestyle | Durant è tornato micidiale a 36 anni: ora i Phoenix Suns possono sognare?

Le grandi aspettative su DoncicA livello tecnico, Luka Doncic ha iniziato la stagione da dove aveva lasciato lo scorso anno. Tiri da tre in step-back. Incursioni in palleggio dopo aver sfruttato un blocco centrale. Penetrazioni con alley-oop al tagliante sulla linea di fondo. Canestri di tabella su un piede senza nemmeno saltare. Finta, passo a incrocio e appoggio, sbilanciando anche i difensori con la migliore mobilità laterale della lega. Il tutto, con una velocità di base modesta. Uno stacco da terrà lontano dall’essere clamoroso. Un atletismo non da primo della classe. Il tutto, grazie a fondamentali che rasentano la perfezione. Un vero spot per il basket. Da far vedere a chi si sta approcciando al gioco, per far capire che non serve saper toccare il bordo alto del tabellone per dominare.