Ilgiorno.it - Missaglia, prima la lite poi si butta sull'auto dell'amministratore condominiale: trascinato a terra

Leggi l'articolo completo su Ilgiorno.it

(Lecco), 8 novembre 2024 – Si è aggrappato all', che non si è fermato e lo ha'asfalto per un paio di metri. Ad avvinghiarsi alla macchinadi condominio è stato un inquilino di 53 anni di un condominio di. Reclamava dei soldi di risarcimento assicurativo per alcuni interventi edili eseguiti in maniera non adeguata e li ha chiesti direttamente appunto all', nel suo studio di via San Carlo Borromeo a Maresso, frazione del paese. I due hanno discusso, l'ad un certo punto ha troncato la conversazione, si è alzato e se n'è andato. Il 53enne lo ha seguito e si è letteralmente aggrappato alla portiera, che, dal canto suo, ha ingranato la marcia, premuto sul pedale'acceleratore ed è partito per la sua strada.