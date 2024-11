Gaeta.it - Mercure di Accor: oltre 1000 hotel nel mondo e un futuro in crescita

Facebook WhatsAppTwitter Il branddiha recentemente superato la soglia di millea livello mondiale, un traguardo significativo per il marchio che trova la sua forza nell’espansione, in particolare in mercati strategici come Cina e Giappone. Questanon solo rafforza la presenza dinella categoria deglidi media fascia, ma apre anche nuovi orizzonti di sviluppo e opportunità in vari paesi.Sviluppo globale e progetti futuriIldell’ospitalità sta vivendo rapidi cambiamenti enon è da meno. Il brand, grazie a un piano di sviluppo ambizioso, prevede di aprire200 nuove strutture entro il 2028. Le aperture più importanti nel 2024 includonoin località come Londra, Chandigarh, Fukuoka, Puerto Vallarta, Nantong e Dubai. Stando alle affermazioni del group deputy ceo di, Jean-Jacques Morin, questa espansione segna un anno di trasformazione per, rendendolo uno dei principali brand dimidscale a livello globale.