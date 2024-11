Ilgiorno.it - La lana è un problema. Ridotta a rifiuto speciale

La risorsa è diventata un. E un costo sempre più proibitivo per l’ambiente e i pastori. Stiamo parlando dellanaturale che un tempo veniva filata per produrre calze, indumenti invernali e pannelli isolanti, oppure per imbottire materassi. Ora in Lombardia non c’è praticamente più nessuno che la ritira per utilizzarla, tanto meno che la paga. Succede in quasi tutti Italia. I consumatori e i produttori preferiscono le fibre sintetiche oppure quelle di qualità ultrasottili importate dall’estero, come Kashmir dove si allevano le capre dal cui vello si ricava il pregiato cashmere. Le 150 tonnellate dinostrana prodotte dalla tosatura in Lombardia finiscono così al macero, come dai 10 a 12 milioni di chili dicosiddetta “sudicia“ tosata dalle pecore in Italia: l’80%, viene esportato, senza nemmeno lavarlo, in particolare verso India, Cina e sud Europa.