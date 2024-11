Secoloditalia.it - Incendio in centro a Milano, il fumo avvolge anche il Duomo. I negozianti: un forte botto e poi le fiamme dalle grate (video)

Paura aalte enero nei pressi delscatenano il panico nelle vie centrali della città: e le foto richiamano alla memoria le immagini del tetto e della guglia centrale di Notre Dame avvolte da una coltre di nero e da un fuoco ardente e indomabile. Per fortuna, però, è solo un richiamo della memoria. L’divampato a, infatti, sembra abbia avuto origine negli spazi sottostanti Corso Vittorio Emanuele, a due passi dalper l’appunto.Una colonna dinero è fuoriuscita dalla griglia di un parcheggio sotterraneo, tanto che in un primo momento si è pensato che a prendere fuoco fosse stata un’auto nell’area di posteggio sotterranea di zona San Babila. Quando però sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con otto mezzi. La polizia ha transennato un tratto del corso e ha provveduto a far evacuare i dipendenti dei negozi della zona, i soccorritori hanno riferito che la causa dell’sarebbe riconducibile a un guasto elettrico a una cabina o a un contatore posto sotto un esercizio commerciale.