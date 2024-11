Terzotemponapoli.com - Il Napoli dall’Atalanta all’Inter: parola a Renato Olive

A ‘Magazine Live’, trasmissione in onda su Radio Punto Zero dalle 14:00 alle 15:00 e condotta da Michele Sibilla e Antonio Petrazzuolo, è intervenuto anche. Di seguito le dichiarazioni dell’ex centrocampista (anche del ‘Ciuccio’). “Lobotka e Gilmour? Lo slovacco è di un altro livello, per esperienza e qualità, ma ilha una valida alternativa. Non è colpa di Gilmour se ilha perso con l’Atalanta. La Dea ha fatto una grande partita e ha dominato. Contro l’Inter vedremo i veri valori della squadra partenopea”. Iltra l’Atalanta e l’Inter“L’Atalanta è stata superiore, ma come organico non è superiore al. Vedremo come proseguirà il campionato e alla lunga verranno fuori i valori degli azzurri, che sono importanti. Lobotka, come valore assoluto, è superiore a Gilmour.