I tweet cancellati la raccolta fondi e l’ira dei sindacati | cosa succede dopo la sospensione di Christian Raimo

Leggi l'articolo completo su Open.online

«Un provvedimento sproporzionato». Cosìha definito la sanzione disciplinare ricevuta, unadi tre mesi dall’insegnamento accompagnata da una decurtazione dello stipendio del 50%,le sue dichiarazioni contro il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. Lo scrittore e docente aveva infatti sostenuto pubblicamente l’urgenza di una critica politica incisiva nei confronti del ministro leghista, definendolo «un bersaglio debole» che, a suo avviso, incarna molte delle criticità dell’attuale governo. «Dentro la sua ideologia c’è tutto il peggio: la cialtronaggine, la recrudescenza dell’umiliazione, il classismo, il sessismo. Se è vero che non è lui l’avversario, è vero che è lui il fronte del palco di quel mondo che ci è avverso, e quindi va colpito lì, come si colpisce la Morte nera in star Wars», aveva incalzato lo scrittore, docente e militante di Alleanza Verdi Sinistra, durante un dibattito alla festa nazionale di Avs.