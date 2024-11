Quotidiano.net - I dilemmi dell’Europa. Un nuovo nazionalismo per evitare il declino

Graglia Humphrey Bogart, giornalista nel film L’ultima minaccia (1952), si rivolge al "cattivo" con un indimenticabile "è la stampa, bellezza": non si può fare nulla contro la notizia. Oggi si potrebbe rispondere "è la democrazia, bellezza" ai tanti che si lamentano dell’elezione di Donald Trump. Una slavina di voti popolari, la maggioranza dei "grandi elettori". Consenso diffuso, reale. Tante aspettative negli elettori, magari mal riposte ma che per il momento vanno accettate per quel "paradosso della democrazia" che Shmuel Eisenstadt segnala in un suo recente libro. La democrazia è in costante mutazione, resiste a patto che i nuovi orientamenti che nascono accettino le regole del gioco. Trump ha vinto: gli statunitensi dovranno vigilare che il 47° presidente accetti le regole del gioco.