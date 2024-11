Zonawrestling.net - GCW: Annunciato uno show a Londra per gennaio 2025

Leggi l'articolo completo su Zonawrestling.net

Si prospetta undi grande wrestling per l’Europa. In settimana è arrivata la notizia del tour europeo della WWE in vista di Wrestlemania, con registrazioni tv di RAW e Smackdown in diverse città europee tra cui Bologna, mentre la AEW sembra aver puntatoper l’edizionedi Forbidden Door, con le indiscrezioni che parlano della O2 Arena. Ma ad arrivare per prima in Europa, il prossimo anno, sarà un’altra federazione.Il debutto della GCWPer la prima volta nella sua storia, infatti, la GCW farà unoin Europa: appuntamento domenica 26, all’Electric Ballroom – già casa della Progress Wrestling, il cui logo compare sulla locandina condivisa su X, segno di una quasi certa collaborazione per l’evento. Un appuntamento imperdibile, in cui probabilmente sarà possibile vedere dal vivo diversi nomi molto interessanti.