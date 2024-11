Gaeta.it - Galleria della Guinza: in arrivo l’apertura al traffico per l’estate 2026

Facebook WhatsAppTwitter Il progetto, che unirà Umbria e Marche, è finalmente entrato in una fase promettente. Il ministro delle infrastrutture, Matteo Salvini, ha confermato che entroè previstaal. Questo sviluppo è particolarmente significativo considerando che il cantiere è rimasto inattivo per oltre vent’anni. L’annuncio è avvenuto durante la visita di Salvini al sito, dove è stato accompagnato da dirigenti dell’Anas e dall’assessore regionale ai trasporti dell’Umbria, Enrico Melasecche.Il progettoLarappresenta un’infrastruttura vitale per il collegamento tra le regioni Umbria e Marche. In particolare, il cantiere si trova nei territori di San Giustino, in provincia di Perugia, e Mercorello sul Metauro, in provincia di Pesaro Urbino.