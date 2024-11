Panorama.it - C'è una Silicon Valley in Svizzera

Più che alla leggendaria patria di Guglielmo Tell, laodierna assomiglia a Palo Alto. La «della Robotica», com’è stata definita, ma con vista panoramica sulle Alpi. È nata qui, anche se da una (brillante) mente italiana, la prima macchina al mondo in grado di produrre la pelle per riparare tessuti cutanei umani. Un’innovazione della medicina rigenerativa, che tra qualche anno potrebbe cambiare la vita ai pazienti ustionati. Tutto merito dell’incontro tra il know-how del Centre Suisse d’Electronique et de Microtechnique (Csem) e la caparbia della dottoressa agrigentina Daniela Marino: «Ho iniziato il progetto mentre ero all’Università di Zurigo come ricercatrice, dopo aver ottenuto un finanziamento di cinque milioni di franchi. Nel 2017 ho creato una start up e, grazie ai fondi di Innosuisse, il Csem ha realizzato il nostro macchinario».