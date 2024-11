Quotidiano.net - "Valore all’agricoltura e al settore primario". Impegno per i territori

Leggi l'articolo completo su Quotidiano.net

Una rete capillare al fianco di famiglie e imprese. La filosofia di ’prossimità’ di Banco BPM è chiara. E si rispecchia anche nell’azione quotidiana per favorire la crescita del sistema Paese. Concetti che saranno ribaditi oggi nell’ambito del convegno – di cui lo stesso istituto di credito è main partner – promosso dai giornali del nostro Gruppo Editoriale per il ciclo QN Distretti. Tra gli esperti che interverranno c’è Adelmo Lelli, responsabile della Direzioneale Emilia-Adriatica di Banco BPM. "L’agricoltura e il– afferma Lelli – rappresentano il cuore del sistema produttivo del nostro Paese. Occorre dunque stare vicini agli operatori di questoper dare supporto e spinta all’innovazione e alla crescita". Ma non vi è crescita e sviluppo senza la ricerca, uno dei temi che finiranno sotto la lente dell’appuntamento di QN Distretti.