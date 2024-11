Liberoquotidiano.it - Sul set con reggiseno a vista (e non solo): Diletta Leotta incendia La Talpa | Foto

Leggi l'articolo completo su Liberoquotidiano.it

Immaginiamo che sul set de Lala temperatura si sia fatta immediatamente bollente quando due giorni fa si è presentata tra le maestranze. La conduttrice siciliana guida il ritorno dello show vip dal sapore spy di Canale 5 e lo fa a suo modo, vale a dire scatenando polemiche e veleni. Bella, bellissima, seducente. Ma secondo i detrattori, semplicemente "troppa". Molti le contestano maliziosi l'uso dell'auricolare, suggerendo che non sia sufficientemente matura e preparata per condurre in autonomia un programma di questo tipo, per di più in prima serata. Lei però ignora le malelingue e procede spedita. Sui social, ha pubblicato in anteprima lesul set con una didascalia stringatissima: "Stasera. Non vedo l'ora", con tanto di cuore, immaginiamo emozionato.