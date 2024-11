Formiche.net - Perché Palazzo Chigi vuole vederci chiaro (di nuovo) sui cinesi in Pirelli

Il primo socio di, che fa parte del gruppo cinese Sinochem International Corp, è sotto esame da parte della presidenza del Consiglio per un’ipotesi di violazione del Golden Power. China National Tire and Rubber, sussidiaria di Sinochem che detiene il 37% delle quote della società, avrebbe violato una delle prescrizioni decise nel giugno dell’anno scorso dal governo italiano, ovvero quella di garantire l’assenza di collegamenti organizzativi-funzionali trada una parte e Cnrc dall’altra. Il provvedimento della presidenza del Consiglio è del 31 ottobre. Il procedimento si chiuderà in 120 giorni, ai primi di marzo. Cnrc ha dichiarato “di ritenere di aver sempre rispettato le prescrizioni”.La decisione dell’anno scorsoIl governo, il 15 giugno dell’anno scorso, su proposta del ministero delle Imprese e del Made in Italy, aveva disposto l’esercizio dei poteri speciali con alcune prescrizioni “per la tutela dell’asset strategico costituito da sensori cyber impiantabili negli pneumatici”.