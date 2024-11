Bergamonews.it - Omicidio Cosimo Errico, l’indiano assolto chiede 150mila euro per ingiusta detenzione

Entratico. Carcere preventivo per 569 giorni, più di un anno e mezzo. Tanto trascorse in cella Surinder Pal, indiano di 62 anni, accusato dell’del professor, avvenuto a Entratico il 3 ottobre 2020. Oraun risarcimento diallo Stato per.In primo grado, infatti, Pal vennecon la formula dell’insufficienza di prove. Il pubblico ministero Carmen Santoro chiese una condanna a 24 anni e impugnò l’assoluzione, che però venne confermata anche in appello. Così il 62enne nell’ottobre 2021 venne scarcerato. Durante la suanon ha mai causato problemi, si è sempre comportato bene.A processo insieme a Pal anche un suo connazionale, accusato di favoreggiamento, con il quale conviveva in un appartamento di Casazza. Anche lui è stato: per l’del professore quindi non c’è ancora un colpevole.