Nasce il Giardino Alberto Manzi | Mio padre ne sarebbe stato felice Avrebbe portato qui la sua classe

di Marianna Vazzana "Un parco intitolato ad. Mio. Luiapprezzato questo, più di ogni altra onorificenza. In un paio di giornitrasformato questo giardinetto in un laboratorio per la suaperché, se in aula strutturava il lavoro, era all’aperto che dava vita all’esperienza educativa. Per lui i luoghi della didattica erano molteplici, faceva lezione sui sentieri dei boschi e pure in spiaggia. Ai suoi tempi era inimmaginabile, èun precursore". Massimo, 74 anni, è arrivato apposta da Roma, ieri, per la cerimonia di intitolazione del parco di via De Guarneri, al quartiere Vigentino, a suo, di cui lo scorso 3 novembre si è celebrato il centenario della nascita (è il secondogenito: prima di lui Alda, scomparsa nel 2020. E le altre sorelle si chiamano Roberta, Flavia e Giulia, nata in seconde nozze).