Le prossime tappe delle elezioni Usa, dal Congresso all’Inauguration day

I cittadini statunitensi hanno eletto Donald Trump come loro nuovo presidente. Si tratta della seconda volta per il Tycoon che, alla Casa Bianca, darà il cambio a chi nelle presidenziali precedenti gli aveva sottratto la poltrona, ovvero Joe Biden. La strada che porta Trump a diventare il 47esimo presidente degli Stati Uniti d’America è tuttavia ancora molto lunga in quanto il sistema costituzionale americano prevede prima molti passaggi formali che, da calendario, termineranno con il giuramento del 20 gennaio 2025 (Inauguration day). Fino a questa data, sarà Joe Biden a continuare a guidare il Paese, pur dovendo agevolare il passaggio di consegne. Questi gli step previsti:16 dicembre 2024 riunione collegio elettorale;elezione nuovo;6 gennaio 2025 certificazione dei voti del Collegio elettorale da parte del;20 gennaio 2025 Inauguration day.