Gaeta.it - La creatività si fa spazio: la mostra “Resilienze” all’Ospedale Bambino Gesù di Roma

La mostra "Resilienze" si presenta come un importante evento che unisce arte e terapia, creando un ambiente di supporto per i giovani pazienti del Dipartimento di Onco-ematologia dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma. In programma per il 15 e 16 novembre presso la Curia Generalizia della Compagnia di Gesù, l'iniziativa è frutto del lavoro delle associazioni "Davide Ciavattini Onlus" e "Edoardo Marcangeli". L'evento non è solo una vetrina delle opere realizzate dai ragazzi in cura, ma rappresenta anche un dialogo tra il mondo ospedaliero e quello esterno, fondato su un'interazione costruttiva e creativa.Le motivazioni dietro la mostra L'iniziativa di "Resilienze" ha come obiettivo principale la valorizzazione dell'espressività artistica durante il percorso di cura.