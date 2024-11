Bollicinevip.com - Javier Martinez e MariaVittoria, nuova coppia al GF? “Io di te mi fido”

Leggi l'articolo completo su Bollicinevip.com

sempre più vicini al GF, scoppierà la scintilla tra loro?Nuovo amore nella casa del GF? L’intesa tranon passa inosservataMinghetti esono sempre andati d’accordo al Grande Fratello, negli ultimi giorni però si sono avvicinati sempre di più e in molti hanno notato la loro complicità.Nella serata di ieri i due hanno ballato insieme nella casa più spiata d’Italia, dopodiché si sono appartati e si sono lasciati sfuggire importanti rivelazioni. Alla gieffina il pallavolista argentino ha detto: “Io di te mi, ma non midi tutti. Sì gli opposti si attraggono, ma è difficile stare insieme a chi è troppo diverso da te. Io ad esempio con una come Yulia non ce la farei mai a starci. Non mi piace ed è tanto distante da me.