Gaeta.it - Incremento dell’organico della Polizia penitenziaria a Vasto: iniziative del Governo Meloni

Facebook WhatsAppTwitter Un’interrogazione parlamentare ha messo in luce la carenza di personale all’interno del carcere die le misure adottate dalper affrontare questa problematica. Da tempo, la situazione si presentava critica, con un numero di agenti insufficiente a garantire la sicurezza e il corretto funzionamento del penitenziario. La risposta dell’esecutivo segnala un cambiamento netto rispetto alle scelte dei governi di centrosinistra, puntando a rafforzare l’approccio rispetto alle esigenze del sistema carcerario italiano, in particolare in Abruzzo.Le recenti assunzioni al carcere diNella Casa Lavoro di, a luglio 2023, sono state assegnate 10 nuove unità di agenti assistenti, che si sommano alle 6 già reclutate in precedenza. Questa iniziativa mira a risolvere le carenze di organico che hanno causato disagi agli agenti in servizio.