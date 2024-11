Quotidiano.net - "Gli investimenti sono in stallo. Innovare per crescere: la sfida"

Leggi l'articolo completo su Quotidiano.net

"Siamo presenti da sempre a tutte le edizioni di Eima, come ogni anno ci presentiamo con molte novità". Il direttore generale di ’Nobili’ – storica azienda con sede a Molinella, in provincia di Bologna – Guido Rossi guarda avanti. E ci sarà anche lui tra i protagonisti del convegno promosso oggi da QN. "Quest’anno – afferma – i nostri prodotti di punta riguardano il settore delle trince e degli atomizzatori. Nel mondo dell’irrorazione porteremo un prodotto innovativo, tanto da ricevere la menzione Eima, un riconoscimento che premia per l’appunto le novità in campo tecnico. Si chiama H-Fan ed è una ventola idraulica in grado di adattare la propria altezza di lavoro in modo da essere più versatile e adattabile ai vari tipi di coltura. Presenteremo anche una gamma completamente rinnovata di atomizzatori con una nuova linea di cisterne che vanno da una capienza di 1.