Tuttivip.it - “Entra ed è la svolta”. Grande Fratello, nuovo concorrente: che il pubblico conosce già

Secondo le ultime indiscrezioni, la produzione delstarebbe valutando l’idea di inserire in Casa un ex, una mossa che potrebbe rendere ancora più vivaci le dinamiche del programma, ormai in corso da quasi due mesi. Negli ultimi giorni, gli spettatori hanno seguito con curiosità l’evolversi di nuovi legami: Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, infatti, hanno ufficializzato la loro relazione, mentre Federica Petagna e Alfonso D’Apice, a sorpresa, si sono ritrovati sotto lo stesso tetto, scatenando subito reazioni online.Intanto, per la prossima settimana è prevista una modifica nel calendario delle dirette: il prossimo appuntamento con il reality show andrà in onda eccezionalmente martedì 12 novembre, per dare spazio, lunedì, alla seconda puntata de La Talpa, altro programma disuccesso che ha conquistato il