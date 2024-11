Puntomagazine.it - Arresto per rapina ed estorsione aggravata a Torre del Greco: due pregiudicati in custodia cautelare

Leggi l'articolo completo su Puntomagazine.it

In manette due: accusati diai danni di un disabile Nella mattinata odierna gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di P.S. didel, in esecuzione di un’ordinanza applicativa dellain carcere, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale diAnnunziata, su richiesta di questa Procura della Repubblica, hanno proceduto all’di due soggetti, entrambi, gravemente indiziati dei delitti diedaggravate, commessi in concorso tra loro nell’aprile u.s..Le indagini, espletate dalla squadra investigativa del suddetto Commissariato a seguito dell’acquisizione della notitia criminis, corroborate anche da attività tecniche di intercettazione, hanno consentito di accertare che i due soggetti, dopo essersi introdotti con uno stratagemma all’interno dell’abitazione di una persona disabile, la quale si trovava ivi in compagnia di un amico, dapprima avrebbero offeso entrambi, ostentando un atteggiamento intimidatorio per indurli a consegnare loro periodicamente una somma di denaro e successivamente, al netto rifiuto di una delle vittime, mentre l’altra aveva accondisceso alla richiesta estorsiva consegnando loro una somma di denaro, approfittando della condizione di disabilità del proprietario dell’abitazione, dopo avergli dato una spinta, si sarebbero appropriati del portafogli di quest’ultimo, contenente la somma di euro 200,00, e, allorché la vittima aveva cercato di chiedere l’intervento delle Forze dell’Ordine, gli avrebbero strappato il telefono dalle mani.