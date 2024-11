Ilfattoquotidiano.it - “Siamo a un livello simile, pensateci”: San Marino sfida il Real Madrid e chiede di organizzare un’amichevole

Se per il Milan di Paulo Fonseca è stata una notte indimenticabile, vittoria in Champions League allo stadio Bernabeu per 1-3 contro i padroni di casa del, per la squadra allenata da Carlo Ancelotti c’è invece da digerire un’altra sconfitta dolorosa. Dopo l’umiliante 0-4 subito nel Clasico contro gli acerrimi rivali del Barcellona lo scorso 26 ottobre, i Blancos sono usciti dal Bernabeu ancora con le ossa rotte. “Ci facciamo trovare sempre sbilanciati, abbiamo commesso gli stessi errori fatti nel Clasico”, ha dichiarato proprio Ancelotti al termine del match contro il Milan. “Dobbiamo essere preoccupati perché la squadra ha tanto potenziale, ma non sta dando il suo meglio. Quando non sei solido difensivamente le partite si possono complicare, a volte le recuperi altre no.” A conferma delle parole di Ancelotti c’è un dato significativo: sono ben 7 i gol subiti dalnelle ultime 2 partite, un fatto davvero insolito per la squadra più titolata al mondo.