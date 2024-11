Lanazione.it - La Toscana primeggia al trofeo under 12 "Morini"

E’ stata laa vincere il 19esimo "Francesca", manifestazione riservata alle rappresentative regionali12, che si è svolta nei circoli della città. La finale, disputata al Ct Paolo Ciampi Coiano, ha visto l’affermazione del team capitanato da Riccardo Rafanelli e Romeo Tanganelli contro l’Emilia Romagna. Nelle semifinali la, al Tc Prato, aveva superato il Piemonte per 4-1, mentre al Ct Etruria l’Emilia Romagna aveva sconfitto 5-2 il Veneto. Terzo posto nella finale disputata al Tc Bisenzio per il Piemonte. La formula vedeva tre singolari maschili, due femminili, un doppio maschile e un doppio femminile. Al termine tutte le squadre al Ct Ciampi Coiano per le premiazioni con il delegato allo sport del Comune, Luca Vannucci, e il delegato Fitp di Prato Antonio Bambagioni.