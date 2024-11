Iodonna.it - La Bebe Vio Academy è approdata nella Capitale sempre con lo stesso obiettivo ambizioso: insegnare l'inclusione attraverso lo sport

«Voglio che quello che ho provato io 15 anni fa non venga provato dagli altri bambini». Con queste parole cariche di emozione,Vio, campionessa paralimpica di scherma, presenta la suaVioa Roma. Perché le medaglie non bastano a cambiare il mondo, ci vuole anche un progetto concreto. E lei lo ha trovato:l’lo, abbattendo barriere e pregiudizi.Vio con SpongeBob per raccontare i valori diX LaViosbarca a Roma E così, dopo il successo di Milano, l’accademia approda, pronta a contagiare con il suo entusiasmo e la sua carica umana.