Ilfattoquotidiano.it - Il risultato senza incertezze delle elezioni Usa spinge le borse americane. Volano dollaro e bitcoin

Ha vinto Donald Trump, affermazione elettorale in una certa misura già prezzata dai mercati nei giorni scorsi. In un certo senso, quindi, ilsorprende poco se non per la dimensione della vittoria. Inoltre l’asdi incertezza sulfinale, lo scenario più temuto dai mercati, favorisce una certa tonicitàpiazze finanziarie. Spicca il netto rafforzamento delche guadagna il 2% sull’euro e sale pure sulle altre valute. Nelle, in Asia Tokyo ha chiuso in decisa crescita (+2,6%) mentre lo yen ha esteso le perdite di pari passo con la corsa del, che guadagna anche sull’euro.grandi spunti lecinesi (Trump ha promesso un ulteriore giro di vite sui dazi) Shanghai -0,1% e Shenzhen +0,1%. Soffre la piazza di Hong Kong, la “finestra” da cui la Cina si affacci sui mercati finanziari globali, che chiude in flessione del 2,5%.